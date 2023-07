Nersingen

vor 34 Min.

Einbruch in Firma in Nersingen: Auch eine Holzleiter wurde gestohlen

Nach einem Einbruch in Nersingen ermittelt die Polizei.

Artikel anhören Shape

Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in Nersingen sucht die Polizei Zeugen. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist.

In ein Firmengebäude in Nersingen ist am Wochenende eingebrochen worden. Neben technischen Geräten sei laut Polizei auch eine Holzleiter gestohlen worden. Die Tat soll sich Zeitraum von Samstag, 8. Juli, circa 22 Uhr, bis Sonntag, 9. Juli, gegen 16.15 Uhr, ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude Am Schwarzen Graben. Sie seien in die Räumlichkeiten zweier hier angesiedelter Firmen eingedrungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen