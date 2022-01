Nersingen

vor 32 Min.

Einbruch in Wohnhaus in Straß: Mehrere Schmuckstücke gestohlen

In Straß wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

In ein Wohnhaus wurde in Nersingen-Straß eingebrochen. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art in der Region. Wer hat was gesehen?

In Nersingen-Straß ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, seien dabei mehrere Schmuckstücke gestohlen worden. Der Sachschaden belaufe sich auf circa 200 Euro. Der Einbruch soll im Zeitraum zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, stattgefunden haben. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Eine Kellertüre wurde aufgebrochen. Im Gebäude wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. Auch in Thalfingen ist kürzlich in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei hofft in diesem Fall ebenfalls auf Hinweise von Zeugen. (AZ)

Themen folgen