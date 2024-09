Mehrere Unfälle auf A8 nach Starkregen: Schaden von knapp 100.000 Euro

Auf den beiden Autobahnen A7 und A8 im Bereich Nersingen und Elchingen ist am Montagmittag zu drei Unfällen bei regennasser Fahrbahn gekommen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 100.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr zunächst ein 39-Jähriger gegen kurz nach 14 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Elchingen kam er aufgrund Aquaplanings mit seinem Auto von der linken auf die mittlere Spur und kollidierte hier mit dem Gespann eines 28-Jährigen. Durch den Aufprall kam das Auto mit Anhänger ins Schleudern und prallte gegen einen Geländewagen der Bundeswehr. Die drei Fahrzeuge kamen auf der dreispurigen Fahrbahn zum Stehen. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei hier auf rund 53.000 Euro. Der Wagen des Verursachenden musste abgeschleppt werden.

Ein zweiter Unfall ereignete sich um 15.15 Uhr auf der A7 bei Nersingen. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der linken Spur in Richtung Füssen. Aufgrund des plötzlich eintretenden Starkregens geriet sie ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto krachte in die rechte Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Wagen an der Fahrzeugfront stark beschädigt und auch mehrere Felder der Schutzplanke waren im Anschluss defekt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Abfahrt Nersingen war teilweise gesperrt.

Um 15.30 Uhr kam es zum dritten Unfall. Ein 49-Jähriger befuhr die A8 in Richtung Stuttgart auf der linken Spur. Am Kreuz Ulm/Elchingen verlor der Mann aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen. Der kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 49-Jährige brachte das Auto wieder unter Kontrolle und konnte es auf dem Seitenstreifen abstellen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Zur Verkehrsabsicherung waren die umliegenden Feuerwehren Ober- und Unterelchingen im Einsatz. (AZ)