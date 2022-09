Oberfahlheim

Bürgerentscheid zur Grundschule: Jetzt soll ein Gutachter beauftragt werden

Lokal Der Bürgerentscheid in Nersingen hat ein klares Votum für den Erhalt der Schule in Oberfahlheim gebracht. Wie geht es jetzt weiter? Und was ist mit der Müller-Million?

Von Stefan Kümmritz

Um den Erhalt der Grundschule in Oberfahlheim gab es im Nersinger Gemeinderat und auch in der Bürgerschaft viele Diskussionen, ein regelrechtes Hickhack und schließlich einen Bürgerentscheid zu diesem Thema. „Es gab ein klares Votum zum Erhalt der Schule“, sagte Bürgermeister Erich Winkler bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. „Es ist ein klarer Auftrag an den Gemeinderat und wir werden ihn umsetzen.“ Die Frage, ob eine Sanierung des Gebäudes möglich und sinnvoll ist oder ob eine andere Variante bis hin zum Abriss des bestehenden Schulhauses und einem Neubau zum Tragen kommen soll, wurde bei der Sitzung nicht geklärt. „Wir benötigen als Erstes ein Gutachten“, so Winkler.

