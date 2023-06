Nersingen

Vater ist wütend: Fahrer wirft Gruppe von Schülern aus dem Bus

Plus Ein Fahrer hat Kinder und Jugendliche in Nersingen unterwegs aussteigen lassen. Ein Vater ist wütend, das Unternehmen räumt einen Fehler ein – sieht aber auch Gründe.

Von Sebastian Mayr

Ein Busfahrer hat eine Gruppe von Schulkindern am Dienstagnachmittag in Nersingen aus dem Bus geworfen. Ein Vater beschwerte sich beim Unternehmen, bei der Schule und bei der Polizei über den Vorfall. Das Busunternehmen räumt die Geschehnisse ein. So etwas dürfe nicht geschehen, sagt der Betriebsleiter. Doch er spricht auch von Fehlverhalten der Kinder und Jugendlichen.

Der Bus der Neu-Ulmer Firma Gairing war bei der Anton-Miller-Schule aufgebrochen und sollte Schülerinnen und Schüler aus Straß, Unterfahlheim, Oberfahlheim, Nersingen und Leibi nach Hause bringen. Doch an der Haltestelle Friedhof an der Ulmer Straße in Nersingen hielt der Fahrer an und ließ alle Kinder aussteigen. Ein Vater berichtet, einer seiner Söhne habe daraufhin zu Hause angerufen. Die Mutter sei mit dem Auto losgefahren und habe die beiden Kinder abgeholt. Unterwegs habe sie noch zwei Grundschulkinder aus der Nachbarschaft aufgesammelt, die verunsichert und Hand in Hand in Richtung Elternhaus gingen.

