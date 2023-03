Fahrerflucht nach Unfall auf der A7 bei Nersingen

Der Fahrer eines Pkw verursacht auf der A7 bei Nersingen einen Verkehrsunfall und fährt einfach weiter. Die Autobahn wird kurze Zeit komplett gesperrt.

In den frühen Morgenstunden am Freitag verursachte der Fahrer eines unbekannten Kleinwagens einen Verkehrsunfall auf der A7 bei Nersingen. Wie die Polizei mitteilt, überholte der Fahrer den Kleintransporter eines Postdienstleisters und übersah dabei einen tschechischen Pkw-Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war. Dieser leitete umgehend eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenprall mit dem überholenden Kleinwagen zu vermeiden, prallte bei dem Manöver jedoch in das Heck des Kleintransporters.

A7 bei Nersingen für kurze Zeit komplett gesperrt

Während der Unfallverursacher seine Fahrt unbehelligt fortsetzte, kam der tschechische Pkw querliegend auf der Fahrbahn zum Stehen und der Kleintransporter prallte in die rechte Leitplanke. Wegen Trümmern auf der Fahrbahn musste die Verkehrspolizei Günzburg die A7 zur Fahrbahnreinigung kurzfristig komplett sperren. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von knapp 18.000 Euro. (AZ)