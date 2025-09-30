Feuerwehreinsatz: Defekte E-Zigarette verursacht Rauchentwicklung

Eine defekte E-Zigarette soll nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, in Nersingen einen Schmorbrand verursacht haben. Weil es verschmort roch und Rauch im Keller eines Reihenhauses im Weizenweg festgestellt wurde, war die Feuerwehr alarmiert worden. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin die schmorende E-Zigarette im Keller. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Haus sowie das Nachbarhaus wurden vorsorglich evakuiert. Kräfte der Feuerwehren aus Nersingen und Fahlheim konnten die Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand lediglich ein Schaden an der E-Zigarette und dem Schreibtisch, auf dem die E-Zigarette lag. Ein Gebäudeschaden wurde laut Polizei nicht verursacht.

