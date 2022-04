Nersingen

15:38 Uhr

Feuerwehreinsatz in Nersingen: Motorraum eines Autos fängt Feuer

Eine 27-Jährige stellt in Nersingen das Auto in der Hofeinfahrt ab. Plötzlich fängt der Motorraum Feuer. Die Feuerwehr rückte an.

In Nersingen hat am Mittwochvormittag der Motorraum eines Auto gebrannt. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 27-jährige Opel-Fahrerin ihren Wagen in der Hofeinfahrt ihres Wohnanwesens in der Ulmer Straße ab. Beim Aussteigen bemerkte sie bereits einen Brandgeruch. Kurz darauf fing der Motorbereich zu brennen an. Die Feuerwehr Nersingen löschte den Brand ab. Ursache für das Feuer dürfte laut Polizei ein technischer Defekt im Bereich des Sicherungskastens gewesen sein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

