Feuerwehreinsatz in Unterfahlheim nach Rauch und Brandgeruch an Wohnhaus

In Unterfahlheim ist es in der Nacht auf Montag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 1.07 Uhr wurde nach Polizeiangaben eine Rauchentwicklung an einem Einfamilienhaus gemeldet. Eine Streife habe Brandgeruch wahrgenommen, als sie eintraf. Die Feuerwehr habe das komplette Gebäude begangen und überprüft, jedoch wurde nichts festgestellt. Das Gebäude wurde belüftet und anschließend für die Anwohner freigegeben. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht. Neben 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren Kräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie ein Rettungswagen im Einsatz. (AZ)

