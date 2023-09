Firmenangestellter fällt auf Trickbetrug herein

Ein Angestellter eines Nersinger Betriebs wurde am Donnerstag Opfer eines Trickbetrugs. Unter falschem Vorwand ergaunerten sich die Täter Geschenkgutscheine.

Ein Angestellter einer Nersinger Firma ist am Donnerstagmorgen das Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Angestellte erst seit wenigen Wochen bei der Firma, als er eine E-Mail an seine Unternehmensadresse erhielt. Darin gab sich der Verfasser als Vertriebsleiter des Unternehmens aus und sprach den Geschädigten dabei bei seinem Vornamen an. Der vermeintliche Vertriebsleiter gab vor, in einer Besprechung mit Geschäftspartnern zu sein, denen er nun Geschenkgutscheine überreichen wolle.

Trickbetrüger erbeuten in Nersingen Gutscheinkarten

Er forderte den Angestellten auf, in einem naheliegenden Geschäft Gutscheinkarten zu kaufen und ihm die Codes als Foto per Messengerdienst zuzusenden. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und erwarb für eine niedrige vierstellige Summe die gewünschten Gutscheine. Erst kurze Zeit nachdem er die Codes verschickt hatte, wurde dem Angestellten klar, dass er auf einen Betrug hereingefallen war. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (AZ)