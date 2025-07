AfD-Politiker will Kirche in Straß kaufen und zu „Patriotischem Zentrum“ machen

Es ist ein nicht alltägliches Inserat, das seit etwa Mitte Mai auf Immobilienportalen im Internet zu finden ist: In Nersingen-Straß wird ein ehemaliges Kirchengebäude verkauft. 1978 erbaut, 227 Quadratmeter (Nutz-)Fläche, verfügbar ab sofort, Kaufpreis: 419.000 Euro. Eigentümer und Verkäufer ist die Neuapostolische Kirche, die das Gebäude nach eigenen Angaben nicht mehr benötigt. Mindestens einen Kaufinteressenten gibt es schon. In der Nachbarschaft aber geht die Angst um, dass ausgerechnet der den Zuschlag bekommen könnte: Der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid will es kaufen, um dort seine Vision eines „Patriotischen Zentrums“ zu verwirklichen. Bekommt er den Zuschlag?

