Futterpellets auf A7: Verlorene Lkw-Ladung verursacht Unfall und Stau

Auf der A7 kam es bei Nersingen am Donnerstagmorgen zu einem Unfall. Ein Lkw hatte zuvor Futterpellets verloren.

Weil ein Lkw mit einer Schüttmulde am frühen Donnerstagmorgen auf der A7 bei Nersingen Teile seiner Ladung verloren hat, kam es in Richtung Norden zu einem Unfall, Sperrungen und Stau. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache eine Klappe an der Mulde. So konnte sich die Ladung, bestehend aus Futterpellets, auf der Fahrbahn verteilen. Der Fahrer selbst habe dies nach ersten Angaben nicht bemerkt. Ein nachfolgendes Auto kam auf dem losen Untergrund ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Zum Stillstand kam der Wagen auf dem Seitenstreifen. Die 43-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt. Jedoch entstand an ihrem Fahrzeug nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Schaden an der Mittelschutzplanke müsse noch ermittelt werden, heißt es.

Eine zufällig vorbeikommende Streife sicherte den Unfallort bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei ab. Die reinigte dann die Fahrbahn. Das dauerte bis in die Vormittagsstunden. Der Seitenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen mussten gesperrt werden. In der Folge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zwischenzeitlich habe sich dann auch ein Unternehmen bei der Verkehrspolizei Günzburg gemeldet und mitgeteilt, dass es einer ihrer Fahrer gewesen sei, der für das Ganze verantwortlich war. Ermittlungen zur Person des Fahrers und den genauen Umständen des Ladungsverlustes dauern noch, so die Polizei.