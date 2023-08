Gartenhütten-Brand? Lagerfeuer löst Feuerwehreinsatz in Straß aus

Ein Passant entdeckt eine größere Rauchsäule. Die Feuerwehr rückt aus. Vor Ort brennt zwar was, aber keine Gartenhütte.

Ein Lagerfeuer hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz in Nersingen-Straß geführt. Ein Passant hatte den Rauch für einen Gartenhütten-Brand in der Pfaffenhofener Straße gehalten und verständigte daraufhin die Einsatzkräfte

Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr Straß mit insgesamt 20 Kräften aus. Der Brand habe schnell ausgemacht werden können: Es soll sich dabei nicht um den Brand einer Gartenhütte gehandelt haben, sondern um ein Lagerfeuer, das auf einem Gartengrundstück unter Aufsicht der Eigentümer brannte, so die Polizei.

Der Passant habe vor seiner Mitteilung lediglich feststellen können, dass eine größere Rauchsäule aus dem Gartengrundstück aufstieg. Er ging deshalb von einem Gartenhausbrand aus. Da das Lagerfeuer ausreichend gesichert war, habe es nichts Weiteres zu veranlassen gegeben, so die Polizei. Der Einsatz sei schnell beendet gewesen. (AZ)