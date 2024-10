Gemeinde Nersingen lädt zum Fluthelferempfang

Icon Vergrößern Etwa 180 freiwillige Helfer fanden sich zum Fluthelferempfang in der Gemeindehalle Nersingen ein. Foto: Andreas Uhl Icon Schließen Schließen Etwa 180 freiwillige Helfer fanden sich zum Fluthelferempfang in der Gemeindehalle Nersingen ein. Foto: Andreas Uhl

Von der Flutkatastrophe Anfang Juni wurde auch die Gemeinde Nersingen stark getroffen. In allen Ortsteilen gab es Überschwemmungen und zum Teil schwere Schäden. Neben den örtlichen Feuerwehren hat die Gemeinde Nersingen auch freiwillige Helfer zu einem gemeinsamen Empfang in die Gemeindehalle eingeladen. Wie Erster Bürgermeister Erich Winkler eingangs bei seiner Begrüßung betonte, konnte durch den Zusammenhalt und den Einsatz aller Helferinnen und Helfer Schlimmeres verhindert werden. Der offizielle Teil des Abends sollte möglichst kurzgehalten werden, da das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt stehen sollte. Nachdem Erich Winkler, sein Stellvertreter Gerhard Jehle und Geschäftsleiter Fabian Sniatecki allen Fluthelfern eine Urkunde und einen eigens angefertigten Pin mit der Aufschrift „Ehrenamt ist Ehrensache“ überreicht hatten, ging es zum gemütlichen Teil über. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Musikschulleiter Thomas Sälzle und seinem Stellvertreter Michael Böhm. Bei dem gemeinsamen Abendessen in der Gemeindehalle hatten die etwa 180 anwesenden Fluthelfer ausreichend Zeit, sich in geselliger Runde und bei bester Stimmung auszutauschen. Die Bewirtung wurde dabei von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung übernommen. Dass auch an solch einem Abend das Pflichtbewusstsein stets im Vordergrund steht, konnte man sehen, als um kurz nach 21 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr Nersingen-Leibi ertönte und die Feuerwehrleute eilig zum Einsatz aufbrachen. Der Abend war ein gelungenes Zeichen der Wertschätzung für alle ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Gemeinde Nersingen. Wie Erich Winkler jedoch betonte, wäre es schön, wenn Fluthelferempfänge eher die Ausnahme blieben und man künftig schönere Anlässe zum Feiern fände.