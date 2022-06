Grundschule Oberfahlheim: Das steht im Bürgerbegehren

Plus Es sind 28 Worte, die in Nersingen einen lange währenden Konflikt beenden sollen. Und es sind Worte, die auf den ersten Blick nicht von jedem Laien zu verstehen sind.

Seit über 150 Jahren gibt es in Oberfahlheim eine Schule. Wie es in Zukunft weitergeht, darüber wird seit Jahren leidenschaftlich gestritten. Eigentlich hatte der Nersinger Gemeinderat entschieden, dass die Schule geschlossen wird. Doch Proteste der Bürger, eine große Spende und ein Bürgerbegehren könnten das Blatt wenden.