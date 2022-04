Ersatzrad von Kastenwagen fällt auf die Autobahn

Ein Autofahrer kann nicht mehr ausweichen und fährt gegen den Reifen, Öl läuft großflächig auf die A7. Wer ist der Fahrer des Kastenwagens, der das Rad verlor?

Ein weißer Kastenwagen hat am Samstag gegen 11.10 Uhr auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Dreieck Hittistetten sein am Fahrzeugunterboden angebrachtes Ersatzrad verloren. Das Rad blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein 57 Jahre alter Mann, der in seinem Auto hinter dem Kastenwagen fuhr, bremste voll. Eine Kollision konnte er aber nicht verhindern.

Sein Fahrzeug sei nicht unerheblich beschädigt worden, meldet die Polizei. Die Ölwanne wurde aufgerissen und die Fahrbahn großflächig durch auslaufendes Öl verschmutzt. Der Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 1000 Euro. Der Kastenwagen fuhr einfach weiter. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls auf Höhe des Parkplatzes Buchwald-West werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Günzburg unter Telefon 08221/ 919311 in Verbindung zu setzen. (AZ)