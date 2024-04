Hochwertiges Pedelec trotz Schloss gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Das Pedelec stand vor einem Anwesen in Nersingen mit einem Schloss gesichert und mit einer Plane abgedeckt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

In Nersingen ist ein hochwertiges Pedelec im Gesamtwert von 4200 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Fahrraddiebstahl im Zeitraum von Sonntag, 14. April, 18 Uhr, bis Freitag, 19. April, 19 Uhr. Das Pedelec stand vor einem Anwesen in der Ulmer Straße am Treppengeländer mit einem Schloss gesichert und mit einer Plane abgedeckt. Der Täter konnte sich unerkannt entfernen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)