Hoher Schaden nach Unfall an A7-Einfahrt: Lkw drängt Auto in Leitplanke

Ein Lkw fährt vom Einfädelungsstreifen direkt auf die linke Spur, obwohl von hinten ein Auto kommt. Das wird gegen die Leitplanke gedrückt und total beschädigt.

Beim Einfahren auf die A7 an der Anschlussstelle Nersingen hat ein Lkw-Fahrer einen Unfall verursacht. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand, jedoch ein hoher Schaden. Der Führerschein des 64-jährigen Fahrers wurde einbehalten.

Wie die Ermittler mitteilen, war der polnische Berufskraftfahrer am Dienstagabend mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Ulm/Elchingen eingefahren. Dabei soll er laut Zeugenaussagen vom Einfädelungsstreifen direkt auf den linken Fahrtstreifen gefahren sein, wohl weil ihm ein anderes Fahrzeug auf der rechten Spur zu langsam war.

Auf der linken Spur näherte sich allerdings bereits ein Auto, das dem Sattelzug nicht mehr ausweichen konnte. Der Wagen wurde seitlich in die Mittelschutzplanke gedrückt. Mehrfach schleuderte der Pkw daraufhin zwischen den beiden Hindernissen hin und her, bis er letztlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Die Verkehrspolizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 20.000 Euro. Am Sattelzug entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro und der Schaden an der Mittelschutzplanke wurde auf 2000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da ein Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung vorlag, wurde mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen. Diese ordnete eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich und den Entzug der Fahrerlaubnis des Sattelzugfahrers. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. (AZ)