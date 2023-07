Parteien lassen Wahlplakate zu lange hängen: So soll sich das jetzt ändern

In Nersingen haben politische Parteien nicht zeitnah oder gar nicht ihre Plakate entfernt. Das soll sich jetzt ändern.

Nach Wahlen haben politische Parteien in Nersingen nicht zeitnah oder gar nicht ihre Plakate entfernt. Das soll sich ändern. Allerdings fehle der Gemeindeverwaltung eine rechtliche Grundlage, um den Verursachern die Kosten für die Entfernung durch den Bauhof in Rechnung zu stellen. Wie Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki in der Gemeinderatssitzung am Dienstag berichtete, sei die Gemeinde bislang immer großzügig gewesen und habe die Anzahl der erlaubten Plakate, die sechs Wochen vor dem Wahltag angebracht werden durften, nicht beschränkt.

Nersingen erhöht Hänge-Grundgebühr von Wahlplakaten

Aber eine Woche nach diesem hätten sie entfernt sein müssen, was selten geschah, wie Sniatecki monierte. Es wäre gut, vor der nächsten Landtagswahl eine Sondernutzungssatzung und eine Sondernutzungsgebührensatzung zu erlassen, um eine klare Regelung herbeizuführen. CSU-Gemeinderat Albert Riedl regte an, die Abhängefrist auf zwei Wochen zu verlängern und die Hänge-Grundgebühr von 20 auf 30 Euro zu erhöhen. Bürgermeister Erich Winkler begrüßte diesen Vorschlag und die Gemeinderatsmitglieder votierten bei der Abstimmung auch einmütig für die beiden neuen Satzungen. (kümm)