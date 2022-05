Jugendkapelle bringt in Nersingen gleich zwei Musicals auf die Bühne

Wegen Corona konnten die Musiker der Jugendkapelle und des Kinderorchesters lange nicht auftreten. Jetzt dürfen sie wieder - am Wochenende sind zwei große Aufführungen geplant.

Die Lust auf Musik und Auftritte war bei den Mitgliedern der Jugendkapelle und des Kinderochesters aus Nersingen und Fahlheim nach der langen pandemischen Durststrecke groß. Gleich zwei Musicals gibt es deshalb am kommenden Wochenende zu sehen.

Das Kinderorchester hat das Stück "Marie auf der Suche nach dem Glück" einstudiert, in dem es, wie der Titel schon verrät, um ein Mädchen geht, das nach dem Glück sucht. Sie findet es am Ende unter anderem in der Natur. Ebenfalls um das Suchen geht es im Stück "Freude" mit Musik von Kurt Gäble. Der Zweite Vorsitzende der Jugendkapelle, Lars Ludwig, sagt dazu: "'Freude' ist zwar schon ein etwas älteres Musical, aber thematisch dennoch aktuell." Die Nersinger und Fahlheimer Musiker haben das Stück dazu noch etwas an den aktuellen Zeitgeist und die uns umgebende digitale Welt angepasst. Unterstützt werden die Orchester unter anderem von Veronika Niedermeyer, Lukas Grimm und Gaby Fischer.

In zwei Aufführungen in der Gemeindehalle Nersingen sind die beiden Musicals dieses Wochenende zu sehen, die erste Hälfte bestreitet jeweils das Kinderorchester, die zweite die Jugendkapelle. Die Vorfreude jedenfalls ist groß, die Kapelle will ihrem Publikum viel bieten. Es soll sogar ein roter Teppich ausgerollt werden, verspricht Ludwig. Gefördert werden die Aufführungen unter anderem vom Programm "Neustart Kultur" der Bundesregierung, die damit Vereinen nach der Pandemie helfen will.

Info: Termine sind am Samstag, 21. Mai um 20 Uhr und am Sonntag, 22. Mai um 11 Uhr. Karten sind auch im Vorverkauf erhältlich, und zwar bei der Metzgerei Klein in Straß und der VR-Bank Nersingen für je fünf Euro.