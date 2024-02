Nersingen

vor 17 Min.

Kampf gegen Brustkrebs: Nersingerin hofft auf Spenden für teure Therapie

Plus Die 41-Jährige will noch möglichst lange und möglichst gesund am Leben ihrer Kinder teilhaben. Für die kostenintensive Therapie sammelt sie Spenden übers Internet.

Von Michael Kroha

Seit etwa einem Jahr leidet Michaela V. aus Nersingen unter Brustkrebs, die verheiratete Mutter von vier Kindern gelte nach eigenen Angaben für die Schulmedizin als unheilbar krank. Nun will sie sich einer "alternativen Infusionstherapie" unterziehen, die jedoch "sehr, sehr kostenintensiv" ist, wie sie auf der Internetseite von "GoFundMe" schreibt. Über die Crowdfunding-Plattform will die 41-Jährige nun Gelder generieren. Seit gut zwei Monaten läuft die Aktion schon, ihr Ziel hat sie aber noch nicht erreicht.

Die medikamentöse Therapie schlage bei ihr nicht mehr richtig an, die Ärzte hätten ihr nur noch eine Dauer-Chemotherapie mit extrem starken, teilweise lebensbedrohlichen Nebenwirkungen anzubieten. "Ich möchte noch möglichst lange und möglichst gesund am Leben meiner Kinder teilhaben, das ist mit dieser Therapieform leider nicht gegeben", schreibt sie zu ihrer Spendenkampagne. Sie hofft auf jene "alternative Infusionstherapie", die aber über einen längeren Zeitraum andauern würde. "Ich werde alles, was ich habe, dafür ausgeben, leider wird dieses 'alles' gerade mal die ersten Wochen oder Monate decken können", so die 41-Jährige weiter.

