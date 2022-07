Kontroverse um Grundschule Oberfahlheim eskaliert: Was sind die Fakten?

Lokal Die Gemeinde gibt einen Faktencheck zur Grundschule Oberfahlheim heraus. Die Befürworter der vom Aus bedrohten Schule halten dagegen. Um diese Zahlen geht es.

Der Ton in der Gemeinde Nersingen ist rauer geworden. Allen voran setzt sich Förderverein Fahlheim für den Erhalt der vom Aus bedrohten Grundschule Oberfahlheim ein. Jüngst wurde unter der Überschrift "Falsches Spiel der Gemeinde" ein Informationsblatt in den Nersinger Ortsteilen verteilt. Darin werden Bürgermeister Erich Winkler und die Verwaltung im Rathaus kritisiert: Sie würden Fakten bewusst ignorieren und falsche Aussagen verbreiten.