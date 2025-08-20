Kreisverkehr Nersingen wird saniert: Das ändert sich für die Autofahrer

Der erste Bauabschnitt an der Staatsstraße 2021, zwischen dem Pulsweg und dem Kreisverkehr Nersingen, wird in Kürze abgeschossen sein. Das teilt die Gemeinde Nersingen mit und beruft sich auf Informationen des Staatlichen Bauamts Krumbach.

Demnach beginnt der nächste Bauabschnitt am Freitag, 22. August. Dabei wird der Kreisverkehr selbst saniert. Die bestehenden Bypässe bleiben allerdings befahrbar. Das heißt: Die Fahrt von Nersingen in Richtung Elchingen its wieder möglich.

Zudem kann man aus Richtung Neu-Ulm wie gewohnt nach Nersingen einfahren, allerdings während der Arbeiten nicht mehr direkt von Nersingen in Richtung Neu-Ulm. Die Umleitung erfolgt über die Staatsstraße 2021, die dafür in Fahrtrichtung Elchingen freigegeben wird. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 8. September andauern.

Dann folgt der dritte Bauabschnitt, der die gesamte Staatsstraße 2509 zwischen dem Kreisverkehr Nersingen und dem Kreisverkehr an der Autobahn umfasst.