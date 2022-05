Kritik an geplanter Bahntrasse Ulm – Augsburg: Wie steht Nersingen dazu?

Plus Die FW-Fraktion in Nersingen fordert eine Bewertung der Bahnpläne durch die Gemeinde. Doch Bürgermeister Erich Winkler spielt den Ball zurück.

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger in Nersingen. Schließlich werden in den Planungen derzeit gleich mehrere Trassen durch die Gemeinde geprüft. Die Nersinger Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler steht dem Großprojekt kritisch gegenüber.