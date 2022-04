Nersinger Initiative kritisiert Planung der Bahntrasse Ulm-Augsburg

Plus Die Mitglieder von "Bischt" schließen sich mit anderen Bürgerinitiativen zu einem Netzwerk zusammen. Das sind ihre Forderungen zum Bahnprojekt Ulm – Augsburg.

Der Ausbau der Bahnlinie zwischen Ulm und Augsburg hat massive Auswirkungen auf die Region. Vier Varianten führen durch den nördlichen Landkreis Neu-Ulm und würden damit das Landschaftsbild wesentlich beeinflussen. Während die Planungen dazu auf Hochdruck laufen, formiert sich weiterer Widerstand. Im Rahmen des zweiten Workshops des Dialogforums zum Bahnprojekt Ulm – Augsburg positionierte sich jüngst die in Nersingen gegründete Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) erstmals als Teil eines organisierten Netzwerks aus zwölf überregionalen Initiativen mit einheitlichen Forderungen.