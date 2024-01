Wie wählen die Menschen in Nersingen bei der Landratswahl 2024 für den Landkreis Neu-Ulm? Hier finden Sie die Ergebnisse für alle Kandidaten der Wahl.

Am 14. Januar 2024 steht für die Wahlberechtigten in Nersingen eine wichtige Entscheidung an: Sie wählen einen neuen Landrat für den Kreis Neu-Ulm. Die Landratswahl findet 2024 statt, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger in den Bayerischen Landtag gewählt wurde. Der CSU-Politiker bekleidete das Amt seit 2014 und war insgesamt neun Jahre lang der oberste Kommunalbeamte des Landkreises. Erst 2020 war Freudenberger erneut gewählt worden und hätte ohne seinen Einzug in den Landtag eigentlich noch bis 2026 im Amt bleiben sollen, weshalb nun die vorgezogenen Neuwahlen im Kreis Neu-Ulm stattfinden.

Zu den Kandidaten zählt 2024 erneut Ludwig Ott von den Grünen. Er war bereits 2020 angetreten und holte damals 16,4 Prozent der Stimmen. Susanna Oberdorfer-Bögel ist bei der Neuwahl nicht dabei - für die Freien Wähler tritt diesmal Joachim Eisenkolb an. Aufgestellt sind außerdem Eva Treu ( CSU), Wolfgang Dröse ( AfD) und Daniel Fürst ( SPD). Am Sonntag ist ab 18 Uhr mit den ersten Wahlergebnissen zu rechnen. Wie die Wählerinnen und Wähler in Nersingen abgestimmt haben und wie das genaue Ergebnis der Landratswahl 2024 in Neu-Ulm aussieht, erfahren Sie hier.

Landratswahl 2024 im Kreis Neu-Ulm: Ergebnisse aus Nersingen

Hier finden Sie die Ergebnisse der Landratswahl 2024 im Landkreis Neu-Ulm aus Nersingen, sobald sie feststehen:

Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler ):

( ): Eva Treu ( CSU ):

): Ludwig Ott (Grüne):

(Grüne): Wolfgang Dröse ( AfD ):

( ): Daniel Fürst ( SPD ):

Nersingen: So läuft die Landratswahl 2024 im Kreis Neu-Ulm ab

Wenn man am 14. Januar 2024 in Nersingen seine Stimme für die Landratswahl in Neu-Ulm abgeben möchte, muss man 18 Jahre alt und deutscher Staatsbürger bzw. EU-Bürger sein sowie mindestens zwei Monate vor der Wahl seinen Hauptwohnsitz im Landkreis gemeldet haben. Im Gegensatz zur Bayern-Wahl hat man bei der Landratswahl nur eine Stimme, die an einen der fünf Kandidaten vergeben werden darf. Um die Wahl zu gewinnen, muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten.

Die ersten Wahlergebnisse aus Nersingen werden kurz nach der Schließung der Lokale erwartet und sind dann im Landratsamt und auf der Website www.landkreis-nu.de einsehbar.

Landratswahl 2024 für den Landkreis Neu-Ulm in Nersingen: Wann könnte es zur Stichwahl kommen?

Bei der Landratswahl 2024 in Neu-Ulm kommt es zu einer Stichwahl, falls im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Wenn kein Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhält, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen erneut gegeneinander an. Der Gewinner dieser Stichwahl wird zum neuen Landrat oder zur neuen Landrätin gewählt.

Die Stichwahl wird als Instrument genutzt, um zu gewährleisten, dass der gewählte Kandidat oder die gewählte Kandidatin eine ausreichende Unterstützung unter den Wählern genießt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet sie am 28. Januar 2024 statt. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2020 mussten keine Stichwahlen abgehalten werden. Thorsten Freudenberger erhielt 54,8 Prozent der Stimmen und hatte somit die absolute Mehrheit. Ludwig Ott kam wie bereits erwähnt auf 16,4 Prozent, Susanna Oberdorfer-Bögel erhielt 28,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag 2020 bei 47,2 Prozent.