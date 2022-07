Landwirt wollte Feuer löschen, dabei geriet sein Traktor in Brand

Der Mann zog eine Furche ums brennende Feld, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Dabei geriet sein Traktor in Brand. Die Polizei beziffert den Schaden.

Am Mittwoch hat es auf einem Feld in der Nähe der Fichtenstraße in Nersingen zweimal gebrannt. Gegen 11.20 Uhr entzündete sich aus bislang unbekanntem Grund Feuer auf dem Feld, auf dem sich abgedroschenes Stroh befand. Ein 42-jähriger Landwirt war vor Ort und zog mit seinem Traktor eine Furche um die circa 600 Quadratmeter große Feuerstelle, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Dabei geriet das Heck des Fahrzeugs ebenfalls in Brand, berichtet die Polizei.

Eine Polizeistreife löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Später trafen mehr als fünfzig Feuerwehrleute ein, sie bekämpften das Feuer auf dem Feld und verhinderten ein Übergreifen auf andere Felder. Kurz nach 14 Uhr brachen etwa 50 Meter von der vorherigen Brandstelle entfernt ein weiteres Mal Flammen aus. Auch hier blieb die Ursache unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Um weitere Brände zu verhindern, wurden die angrenzenden Felder und Wiesen vorsorglich gewässert. Der Gesamtbrandschaden wurde auf 4600 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)