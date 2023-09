Liebesbetrug: Nersinger überweist angeblicher Bauingenieurin viel Geld

Der 65-Jährige leistete zehn Überweisungen und verschickte ein Handy per Post, dann erkannte er den Betrug. Die Polizei nennt Zahlen zur Masche und gibt Tipps.

Ein 65 Jahre alter Mann aus Nersingen ist auf einen Liebesbetrug hereingefallen. Er hatte im März über eine Internetkontaktbörse Verbindung zu einer vermeintlichen Bauingenieurin aufgenommen. Die Frau befand sich angeblich beruflich in Syrien und behauptete unter anderem, dass Baumaterialien beim Zoll festgehalten worden seien und gegen eine Kaution ausgelöst werden müssten. Der 65-Jährige überwies bei zehn Transaktionen insgesamt einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag auf ein Bankkonto in Großbritannien und schickte ein Smartphone im Wert von 1200 Euro an eine Adresse in Spanien. Nachdem die vermeintliche Bauingenieurin ab Mai immer mehr verbalen Druck auf den Geschädigten ausübte, da dieser keine weiteren Zahlungen leistete, erkannte dieser den Liebesbetrug und erstattete Anzeige bei der Polizei in Neu-Ulm.

"Love-Scamming": Das rät die Polizei zum Schutz vor Liebesbetrug

Auch eine 48 Jahre alte Frau aus Sonthofen fiel auf einen ähnlichen Betruf herein. Im vergangenen Jahr wurden im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 43 Fälle bekannt, bei denen Menschen der Betrugsmasche "Love-Scamming" zum Opfer fielen. Die Kriminellen erzielten dabei eine Summe von fast einer Million Euro. Im Landkreis Neu-Ulm wurden 2022 sieben Fälle mit einer Schadenssumme von etwa 180.00 Euro angezeigt. In diesem Jahr sind es bereits elf Fälle mit einer Schadenssumme von ebenfalls rund 180.000 Euro.

Die Polizei rät:

Schützen Sie private Daten: Seien Sie zurückhaltend bei der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Ihrer Anschrift oder dem Geburtsdatum und mit Auskünften über Ihren Arbeitgeber. Romance‑Scammer suchen beispielsweise in sozialen Netzwerken nach ihren Opfern. Mit jeder Information haben sie dadurch ein Mittel mehr, um ihre Opfer zu täuschen und anschließen um Geld zu bitten.

Geben Sie möglichst wenig von sich preis: Bevor Sie etwas veröffentlichen, fragen Sie sich immer, ob andere das über Sie wirklich wissen sollten. Je mehr andere über Sie wissen, desto eher können Sie mit besonders sensiblen Informationen unter Druck gesetzt werden.

Verwenden Sie Sicherheitseinstellungen: Nutzen Sie Privatsphäre-Einstellungen der Netzwerke und Messengerdienste für Ihren Schutz. Wer sein Profil nur für Freunde einsehbar macht, schützt sich auch vor unbekannten Cyber-Mobbern oder Cyber‑Stalkern. (AZ)