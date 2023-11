Linienbusfahrer fährt bei Rot über Gleise und beschädigt Schranke

Die Ampel ist Rot, ein Linienbus rollt dennoch über die Bahngleise zwischen Nersingen und Leibi. Doch wer saß am Steuer?

Bei einem Unfall am Bahnübergang zwischen Nersingen und Leibi sind ein Linienbus und die Bahnschranke beschädigt worden. Die Polizei meldet, dass der Busfahrer oder die Busfahrerin die Gleise trotz Rotlicht überfahren hatte. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es am Bahnübergang in Gerlenhofen mehrere Unfälle gegeben, dieser ist nun gesperrt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen zum Vorfall in Nersingen.

Unfall an Bahnübergang in Nersingen: Polizei sucht Busfahrer

Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr war der Linienbus auf der Elchinger Straße in Richtung Leibi unterwegs. An den Gleisen zeigte die Ampel nach Polizeiangaben bereits seit mehreren Sekunden Rot. Der Bus überquerte dennoch die Bahnlinie, dabei senkte sich die Bahnschranke ab und schlug auf der rechten Busoberseite auf. Sowohl am Bus als auch an der Schranke entstanden Sachschäden. Der Busfahrer oder die Busfahrerin entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter Telefon 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm melden. (AZ)