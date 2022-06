Lkw-Fahrer baut Unfall wegen Trinkflasche

Autobahnpolizei muss sich mit zwei Kollisionen bei Nersingen beschäftigen.

Weil dem Fahrer eines Sattelzugs die Trinkflasche aus den Händen gefallen war, kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall auf der A 7. Der 38-Jährige fuhr nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Autobahndreieck Hittistetten, wobei ihm eine Wasserflasche in den Fußraum fiel. Als er sich nach unten beugte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an den Schutzplanken entlang. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Wohnmobil streift einen Kleinlaster

Später am Tag ereignete sich an ähnlicher Stelle erneut ein Unfall, diesmal im Baustellenbereich der Anschlusstelle Nersingen. Beteiligt waren ein Wohnmobil und einem Kleintransporter. Eine 52-jährige Frau war mit ihrem Wohnmobil auf der A 7 in Richtung Kassel unterwegs und fuhr im verengten Baustellenbereich auf der rechten Seite. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah sie einen Kleintransporter. die Fahrzeuge streiften sich, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Der 34-Jährige Fahrer des Kleintransporters verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)