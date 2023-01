Nersingen

08:12 Uhr

Lkw kippt um und fängt Feuer: A7 nach Unfall voll gesperrt

Auf der A7 kam es am Montagmorgen zu einem Unfall und Brand eines Lastwagens.

Von Dominik Schätzle

Auf der A7 bei Nersingen im Kreis Neu-Ulm ist am Montagmorgen ein Lastwagen umgekippt und in Brand geraten. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

