Lkw rammt Auto beim Spurwechsel: Unfall auf A7 endet glimpflich

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A7 bei Nersingen ist ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Norden unterwegs. Als er vor dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden Pkw. Der Sattelzug drückte den Pkw dabei gegen die Leitplanke, wodurch diese und der Pkw massiv beschädigt wurden. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Das Auto aber war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste ein Teil der Autobahn für 30 Minuten gesperrt werden.

