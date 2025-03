Mann entblößt sein Geschlechtsteil vor zwei Frauen

Eine Mutter entsorgte gerade zusammen mit ihrer Tochter Altpapier, als ein Mann kommt und sein Geschlechtsteil vorzeigt. Laut Polizeibericht befanden sich die beiden Geschädigten, eine 46-Jährige und ihre 17-jährige Tochter, am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 17:40 Uhr am Container in der Silheimer Straße im Nersinger Ortsteil Straß. Gerade, als die beiden sich von dort entfernen wollten, näherte sich ein Mann durch ein Gebüsch und blieb in kurzer Entfernung stehen.

Der Mann blickte starr für etwa eine Minute in Richtung der Frauen, öffnete seine Hose, griff mit der Hand in diese und zeigte sein Geschlechtsteil vor. Die beiden konnten dies deutlich erkennen. Sie ergriffen schockiert mit dem Auto die Flucht und verständigten die Polizei.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm schickte zwei Streifen und ließ die Frauen zur Anzeigenerstattung zur Dienststelle kommen. Anhand der Täterbeschreibung und weiterer Ermittlungen konnte der Tatverdächtige zwar ermittelt werden, jedoch bislang nicht in seiner Wohnung angetroffen werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen einer exhibitionistischen Handlung eröffnet. (AZ)