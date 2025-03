Nersingen/Memmingen „Todesdrohung“ gegen Mitschülerin: Jugendlicher zu Sozialstunden verurteilt

Der damals 15-Jährige kam nach seiner Entgleisung an der Mittelschule in Nersingen-Straß für mehrere Tage in Untersuchungshaft. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.