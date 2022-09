Nersingen

SV Nersingen plant neues Funktionsgebäude am Sportplatz

Das Vereinsheim des SV Nersingen ist in die Jahre gekommen. Nun soll ein neues Funktionsgebäude her.

Lokal Beim SV Nersingen steht die Jahreshauptversammlung an. Dort soll ein erster Schritt für ein Großprojekt gemacht werden. Unbefriedigend bleibt hingegen die Hallen-Situation.

Von Michael Kroha

Das aktuelle Vereinsheim des SV Nersingen ist in die Jahre gekommen. "Die Umkleiden kannst du keinem mehr anbieten", sagt der Vereinsvorsitzende Ralph Hamann. Mittelfristig soll daher nun ein neues Funktionsgebäude am Sportplatz entstehen. Grobe Pläne gibt es bereits. Bei der Hauptversammlung des Sportvereins am Dienstag, 20. September, ab 19.28 Uhr soll nun eine erste Hürde genommen werden.

