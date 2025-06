Motorradfahrer kollidiert mit Auto: 21-Jähriger verletzt sich leicht

Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Nersingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren am späten Samstagnachmittag gegen 18:15 Uhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 21-jähriger Motorradfahrer und eine 20-jährige Motorradfahrerin die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Neu-Ulm unterwegs. Auf Höhe der Weißenhorner Straße musste die 61-Jährige an einer roten Ampel anhalten. Der 21-jährige nachfolgende Motorradfahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr der Pkw-Fahrerin hinten auf. Durch den Aufprall rutschte der 21-Jährige mit seinem Oberkörper auf den Kofferraum des Autos. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die 20-jährige Motorradfahrerin konnte rechtzeitig halten. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1200 Euro und am Motorrad in Höhe von rund 200 Euro, so die Polizei. Alle Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. (AZ)

