Nersingen

12:00 Uhr

Müllreform im Landkreis Neu-Ulm: Die Skepsis in Nersingen überwiegt

Im Gemeinderat Nersingen stimmte eine Mehrheit gegen eine Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis.

Plus Die Gemeinde Nersingen soll weiterhin selbst für die Abfallwirtschaft zuständig bleiben. Was die Mehrheit der Räte an einer Rückübertragung abschreckt.

Von Andreas Brücken

Der Widerstand in den nördlichen Gemeinden des Landkreises gegen die geplante Müllreform wächst. Jüngst entschieden sich auch die Nersinger Rätinnen und Räte gegen die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .