Musical "Tamiko" kommt nach Nersingen

Nach der Premiere in Weißenhorn kommt "Tamiko" nun auch in Nersingen auf die Bühne. Hier gibt es Karten für das Familienmusical aus der Feder von Kathrin Sälzle.

Das Familienmusical "Tamiko" aus der Feder von Kathrin Sälzle hat im April Premiere in Weißenhorn gefeiert. Nun ist die Geschichte, über das mutige Mädchen und das Land, das seine Farbe verlor, auch in Nersingen zu sehen, und zwar am 29. Juli um 16.30 Uhr.

Die Menschen leben im grauen Land, in dem die Geschichte spielt, vielleicht nicht ganz unglücklich aber im Grunde genommen doch freudlos. Bis eines Tages Tamiko (Evelina Eurich) auftaucht, ein Menschenkind, das behauptet, Farben wahrzunehmen. Natürlich glaubt ihm niemand, zu eng ist der geistige Horizont, der keinerlei Andersartigkeit zulässt. Komposition, Dialoge, Regie, Kostüme: Musikerin Kathrin Sälzle hat alles selbst verfasst, geschrieben und erarbeitet. An dem Projekt sind außerdem die Musikschulen Nersingen und Weißenhorn, der Familienchor Weißenhorn, der Generationenchor Nersingen und die Liveband bestehend aus Lehrkräften der beiden Musikschulen beteiligt.

Die Premiere in Weißenhorn war ein voller Erfolg. Bei aller Ernsthaftigkeit der Botschaft kommt auch der Humor nicht zu kurz. Sänger Didi Knoblauch etwa überzeugte in der Rolle des tollpatschigen Boten. Und auch die eingängigen Songs blieben dem Publikum noch länger im Ohr.

So funktioniert die Eintrittspatenschaft

Karten kosten zehn Euro für Kinder und 15 für Erwachsene. Die Initioatoren haben sich dazu zusammen mit dem Familienstützpunkt des ASB etwas Besonderes überlegt: die "Eintrittspatenschaft". Bei der unten angegebenen Verkaufsstelle können Tickets für Menschen reserviert werden, die sich selbst keinen Besuch leisten können. Die Betreffenden bleiben anonym, so soll ein mögliches Schamgefühl vermieden werden. Die Schulsozialarbeiter der Nersinger Grundschulen sorgen dafür, dass das bedürftige Publikum auch von dem Angebot erfährt.

Karten: Tickets gibt es bei der VR-Bank Nersingen oder online unter online per Nachricht auf der Website tamikomusical.de.