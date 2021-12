Nersingen

vor 49 Min.

Musikschule: In Nersingen fällt Weihnachten nur im Musical aus

Plus Die Musikschule Nersingen bringt das Musical "Weihnachten fallt aus" per Video zu den Bürgern. Das kurzweilige Stück überrascht mit dem Auftritt des wohl bekanntesten Bürgers.

Von Dagmar Hub

Auf Erden herrscht Ruhe, es gibt reichlich Parkplätze in den Städten, und der Himmel kann schlafen wie nie: Ob das die Lösung ist gegen Weihnachtsstress und Konsum? Peter Schindlers 2005 geschriebenes Kinder-Weihnachtsmusical " Weihnachten fällt aus" hat ernste Fragen in heitere Texte und Lieder verpackt. Die Musikschule Nersingen wollte Schindlers Werk in diesem Jahr aufführen.

