Nach Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz flüchtet ein Autofahrer

Zwei Autofahrer wollten den Parkplatz eines Nersinger Supermarkts verlassen und sind dabei mit ihren Autos aneinander gestoßen. Einem der Fahrer war das egal, er fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt also nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Samstag um 15:35 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Nersingen, Am Schwarzen Graben, ereignete.

An einem der Autos entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugfront. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich unter 0731/8013-0 zu melden. (AZ)