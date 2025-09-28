Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Nersingen: Nach Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz flüchtet ein Autofahrer

Nersingen

Nach Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz flüchtet ein Autofahrer

Zwei Autos stießen auf dem Parkplatz eines Nersinger Supermarkts zusammen. Einer der Fahrer ignoriert den Unfall einfach und fährt weiter.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht in Nersingen.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht in Nersingen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Zwei Autofahrer wollten den Parkplatz eines Nersinger Supermarkts verlassen und sind dabei mit ihren Autos aneinander gestoßen. Einem der Fahrer war das egal, er fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt also nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Samstag um 15:35 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Nersingen, Am Schwarzen Graben, ereignete.

    An einem der Autos entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugfront. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich unter 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden