Wenig Schulden, aber marode Straßen: So steht es um die Finanzen in Nersingen

Plus Allerdings sieht der Rathauschef eine Trendwende kommen: Denn nicht nur viele Straßen in Nersingen sind marode.

Wenn es um die Bürger und Bürgerinnen der Kommunen ginge, wäre die Wunschliste der Anschaffungen genauso attraktiv wie ausführlich. Freizeitanlagen, Sporthallen oder Spielplätze stünden hier wahrscheinlich ganz oben. Fast 30 Millionen Euro umfasst der aktuelle Vermögens- und Verwaltungshaushalt der Gemeinde Nersingen, der auf 193 Seiten verfasst ist.