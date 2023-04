Nersingen hofft auf Fördergeld für eine neue Pumptrack-Anlage

Plus Im Naherholungsgebiet nahe dem Sportplatz in Nersingen soll eine Rollsportanlage entstehen. Wie diese gestaltet werden soll.

Die Planungen für eine Pumptrack-Anlage in Nersingen kommen gut voran. In erster Linie geht es nun noch um die finanzielle Förderung der für die Öffentlichkeit bestimmten, modernen Rollsportanlage im Naherholungsgebiet nahe dem Sportplatz – nach Möglichkeit durch das "Leader"-Förderprogramm der EU.

Gregor Podlesny, Experte für den Bau von Pumptrack-Anlagen aus Pfaffenhofen, informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats recht umfangreich über das Projekt, bei dem die Budget-Obergrenze bei 120.000 Euro liegt. Es soll eine unterschwellige, asphaltierte Wellen- und Muldenbahn als Endlosschleife mit einem Sprung geben, die für BMX- und Inlinefahrer sowie Skater und Scooter geeignet ist und an der sehr großes Interesse bestehe.