Nersingen muss bald den Gürtel enger schnallen

Plus Feuerwehrhaus, Kindergarten, Grundschulen – zu erledigen gibt es in Nersingen mehr als genug. Doch es droht das Geld dafür auszugehen.

Nersingen steht momentan finanziell gut da. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Nersinger Gemeinderats klar. Doch das große Aber kam bei der Diskussion rund um den Haushalt: Die Lage werde sich verschlechtern.

Zumindest darüber sind sich Bürgermeister Erich Winkler und die drei Fraktionen einig. Denn 2023 wird vorläufig das letzte Jahr sein, in dem Nersingen keinen Kredit aufnehmen muss, um seine Aufgaben bewältigen zu können. Vor allem Sabine Krätschmer sprach in der Haushaltsrede der SPD-Fraktion deutliche Worte: "Mit den im Plan festgelegten Verpflichtungsermächtigungen von 15 Millionen Euro und der damit verbundenen geplanten Schuldenaufnahme von elf Millionen Euro bis zum Jahr 2026 werden wir ab dem nächsten Jahr den Gürtel deutlich enger schnallen müssen."

Nersingen votiert einstimmig

Für dieses Jahr zeigten sich aber alle Fraktionen mit der Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplans einverstanden, und alle Mitglieder votierten einstimmig dafür, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt wird. Zu diesem Ergebnis waren zuvor in den Vorberatungen auch schon der Haupt- und Kulturausschuss sowie der Bau- und Umweltausschuss gekommen.

Erich Winkler hatte zunächst von einer Steigerung der Einnahmen auf 14,6 Millionen Euro berichtet, wobei die der Gemeinde zufließende Einkommensteuer mit sieben Millionen Euro den größten Betrag ausmacht. Für Investitionen habe man 1,4 Millionen aus der Rücklage entnehmen müssen, doch die finanziellen Reserven würden am Jahresende noch zwei Millionen Euro betragen. Die Gemeinde, so der Bürgermeister, habe keine neuen Schulden gemacht, sondern im Gegenteil Verbindlichkeiten abgebaut, sodass Ende 2023 nur noch welche in Höhe von 854.000 blieben.

Kreisumlage des Landkreises Neu-Ulm steigt

Eine größere Belastung für die Gemeinde sei die Erhöhung der Kreisumlage um zwei auf nunmehr 49 Prozent. Dies bedeute eine Steigerung um 600.000 Euro im Jahr, sodass nun 5,7 Millionen jährlich abgeführt werden müssten. "Erheblich zu Buche schlagen die 15 Millionen Verpflichtungsermächtigungen, weshalb wir bis 2026 elf Millionen Kredit aufnehmen und den Haushalt genehmigen lassen müssen", so Winkler. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Verwaltung vom Gemeinderat ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu künftigen finanziellen Aufwendungen führen.

Zur Kreditaufnahme ab 2024 sagte Sabine Krätschmer: "Wir werden dann wieder beim Schuldenstand vom Jahr 2005 mit rund elf Millionen Euro ankommen. Für den Abbau dieser Schulden haben wir fast 20 Jahre gebraucht." Sie wies darauf hin, dass der Schuldenstand dieses Jahr bei "rund 88 Euro pro Einwohner" liege, "sicher ein guter Wert verglichen mit dem Landesdurchschnitt, der bei über 600 Euro pro Einwohner liegt".

So viel Schulden hat rechnerisch jeder Nersinger, jede Nersingerin

Doch dies werde sich zulasten der Nersinger verändern. Bei allem sind aber auch dieses Jahr Investitionen in Höhe von knapp fünf Millionen fällig. Winkler wies auf den Neubau des Fahlheimer Feuerwehrhauses, des Kindergartens, die Sanierung der Grundschulen in Nersingen und Oberfahlheim sowie die energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung hin, die auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Albert Riedl ebenso wie den Radwegausbau von Straß nach Pfaffenhofen als "sehr sinnvoll" pries. Aber er sprach auch von einer "angespannten Haushaltssituation", wobei er auch erwähnte, wie gut "der historisch niedrigste Schuldenstand" sei.

Das Gleiche gelte dafür, dass im Sommer 2022 der Wunsch nach einem Hallenneubau hinten angestellt worden sei. "Zu den jetzt geplanten Investitionen sagen wir wie allgemein zum Haushalt Ja, aber künftig müssen wir öfter Nein sagen." Für die Freien Wähler, die sich nur ganz karg äußerten, komme es "aufgrund der dauerhaften Leistungsfähigkeit in den vergangenen 24 Jahren auf ein paar Millionen mehr oder weniger Schulden" nicht an, so Josef Klein. Insgesamt, so Winkler, habe der Leiter des Finanzwesens in der Gemeinde, Sascha Zimmermann, "einen ausgewogenen Haushaltsplan aufgestellt, der den Bedürfnissen und Erfordernissen der Gemeinde Rechnung trägt". Und so stimmten die Gemeinderäte ohne Ausnahme zu.