Nersingen

12:00 Uhr

Nersingen muss sparen: Was kann sich die Gemeinde künftig noch leisten?

Plus Corona, steigende Energiepreise und dringende Anschaffungen reißen ein Loch in die Gemeindekasse. Nersingen steht vor einem Sparkurs.

Von Andreas Brücken

Es ist noch nicht so lange her, dass die Einnahmen in Nersingen nur so sprudelten. Auch wenn sich der Gemeinderat, die Verwaltung und nicht zuletzt auch Bürgermeister Erich Winkler in diesen goldenen Zeiten mit teuren Projekten der Sympathie der Bürgerschaft hätten gewiss sein können, drängte der Rathauschef auf einen schuldenfreien Haushalt. Langgehegte Wünsche wie eine neue Sporthalle fielen damit der „schwarzen Null“ zum Opfer. Und offenbar behielten die Verantwortlichen der Gemeinde mit ihrer Sparsamkeit recht. Denn die Folgen der Coronakrise, steigende Energiepreise und dringende Anschaffungen reißen ein tiefes Loch in die Gemeindekasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .