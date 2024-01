Nersingen will besser den Durchblick behalten – und ist für ein Gemeindewerk

Plus Nersingen will sich mit anderen Kommunen im Kreis Neu-Ulm zu einem Gemeindewerk zusammenschließen. Das sollen die konkreten Vorteile sein.

Städte und Gemeinden suchen zunehmend Entlastung in Zusammenschlüssen bei bestimmten Themen. Noch ist das Vorhaben für Nersingen mit vielen Fragezeichen versehen. Doch die Gründung eines solchen Gemeindewerks als gemeinsames Kommunalunternehmen im Landkreis Neu-Ulm ist nun einen Schritt weiter gekommen.

Denn der Gemeinderat stimmte geschlossen für die Ausarbeitung einer Geschäftsplanung. Damit verpflichtet sich die Gemeinde aber noch nicht, zur Beteiligung einer Gründung - falls diese überhaupt zustande kommt. Doch was steckt eigentlich dahinter?