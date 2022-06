Nersinger fürchten durch großes Bauprojekt Probleme mit Hochwasser

Drei Häuser mit 36 Wohnungen sollen im Projekt Waldpark im Nersinger Altdorf entstehen. Anwohner fürchten bei Starkregen massive Probleme. Das sagt die Gemeinde.

Drei alte Häuser sollen weichen, drei neue entstehen. Das Bauprojekt Waldpark im Nersinger Altdorf sieht 36 Wohnungen in drei rund zwölf Meter hohen Gebäuden vor. Dazwischen soll ein Innenhof entstehen, darunter auf etwa 3000 Quadratmetern Fläche eine Tiefgarage für etwa 80 Autos. Die Pläne bereiten den Nachbarinnen und Nachbarn große Sorgen, sie haben Angst vor Wasser in ihren Kellern und Garagen.

Schon am 17. Mai hat der Gemeinderat dem Baugesuch zugestimmt – allerdings in einer leicht abgespeckten Variante. Zunächst war von 45 geplanten Wohnungen die Rede gewesen, nun sollen es 36 werden. Die Gemeinde müsse bei einem so großen Vorhaben vieles in den Blick nehmen, erklärt Alexander Ertle, der den Fachbereich Bauverwaltung leitet – zum Beispiel die Zahl der Plätze in Kindergärten und Schulen oder die Kapazitäten von Wasserwerk und Kläranlage. Rein rechtlich sei fast alles von vornherein klar gewesen: Der Bauherr, ein Unternehmen aus Senden, darf die Pläne so umsetzen. Auf zwei der drei Grundstücke gilt ein Bebauungsplan. Für das dritte ist durch das Baugesetzbuch vorgeschrieben, dass neue Häuser in Art und Maß umliegenden Gebäuden entsprechen müsse. In der Umgebung gibt es alte und große Bauernhäuser, der mächtige Neubau ist Ertle zufolge daher zulässig. Zwei kleinere Abweichungen seien unproblematisch. "Wir verstehen die Leute schon, aber Baurecht gilt für alle", sagt der Leiter der Bauverwaltung.

Kritik am Bauprojekt Waldpark in Nersingen

Die Anwohnerinnen und Anwohner wollen sich dennoch wehren, Nachbar Günter Zähnle hat im Namen aller ein Schreiben ans Landratsamt verschickt. Dort werden die Pläne geprüft. In dem Schreiben wird die Kreisverwaltung gebeten, dem Bauplan in jetziger Form nicht zuzustimmen. Zähnle führt drei wesentliche Gründe auf: Hochwassergefahr, Parkprobleme und mögliche Schäden im Zug der Bauarbeiten. "Keiner hat etwas dagegen, dass dort gebaut wird. Aber so ist es zu viel", kritisiert er.

Horst Jindras Grundstück grenzt direkt an das Gelände, das neu bebaut werden soll. Nur der Schwarze Graben liegt dazwischen. Nach den heißen und trockenen Junitagen fließt nur wenig Wasser in dem Bach. "Wenn es zwei Tage regnet, drückt das Wasser nach oben", sagt der Nersinger. Schon jetzt, beschreibt Günter Zähnle in seinem Brief ans Landratsamt, gebe es bei den umliegenden zwölf Ein- und Zweifamilienhäusern bei Starkregen Probleme. Wasser dringe in Kellerräume ein, das Kanalsystem laufe über, die Waldstraße werde überschwemmt. Diese Probleme könnten zunehmen, fürchten sie in der Umgebung. Denn wegen der Versiegelung durch die Tiefgarage könne es nicht versickern, sondern werde es den Abhang hinunter Richtung Bahngleise laufen.

Hochwassergefahr im Altdorf von Nersingen?

Der Bauplan sieht sogenannte Sickergruben an der Grundstücksgrenze vor – doch auch hier bestehen in der Nachbarschaft Bedenken: Schon nach etwa einem Meter stoße man auf Grundwasser und in der Umgebung gebe es mehrere Quellen. Wo solle da noch zusätzliches Wasser hinfließen? Zudem sei der Boden lehmig, was das Abfließen weiter erschwere. "Das Wasser wird wirklich ein Problem", fürchtet Günter Zähnle. Schon in der Vergangenheit hätten viele Eigentümerinnen und Eigentümer wegen der Hochwassergefahr statt eines tiefen Kellers ein Hochparterre gebaut. Alexander Ertle dagegen verweist darauf, dass die Tiefgarage mit sickerfähigem Pflaster versehen werden solle – das Wasser werde also nicht nur in die Sickergruben fließen.

Obwohl die Tiefgarage sich über das gesamte Grundstück erstrecken soll, sind 72 Stellplätze sowie acht bis zehn weitere für Gäste nach den Befürchtungen der umliegenden Familien zu wenig. Die bereits angespannte Parksituation in der Waldstraße werde sich verschlimmern. Landwirt Johannes Gutmann berichtet beispielsweise, dass er mit seinen Fahrzeugen kaum durchkomme. Günter Zähnle schildert, dass die Waldstraße schon jetzt bei Fußballspielen komplett zugeparkt sei – sie führt zum Sportgelände. Er sorge sich um die Sicherheit. Alexander Ertle sieht auch hier keinen Grund zur Beunruhigung: "Wir haben in Nersingen eine Stellplatzsatzung, die gut dimensioniert ist", findet er.

Landratsamt Neu-Ulm entscheidet abschließend über Bauprojekt

Bleiben die Sorgen, dass durch die Bauarbeiten Schäden an Nachbarhäusern entstehen könnten. Durch die Vibration beim Einrammen der Spundwände für die Tiefgarage könnten Risse entstehen, fürchtet Zähnle. Fachbereichsleiter Ertle ist überzeugt, dass der Investor sein Geschäft versteht. "Das ist keine Eintagsfliegen-Firma, die haben schon ein Renommee", sagt er.

Nun entscheidet das Landratsamt. Dort ist das Schreiben aus der Nachbarschaft bereits eingetroffen, die offiziellen Unterlagen zum Bauvorhaben liegen aber noch nicht vor. Wann eine Entscheidung fällt, ist noch nicht vorhersehbar.