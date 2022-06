B10 zwischen Nersingen und Neu-Ulm bekommt neue Verkehrsführung

Eine Verbesserung ist in Sicht: Nach Pfingsten wird die B10 zwischen Nersingen und Neu-Ulm in Schritten zweispurig befahrbar. Einige Einschränkungen bleiben.

Auf der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen ändert sich am Dienstag nach Pfingsten die Verkehrsführung. Das meldet das Staatliche Bauamt Krumbach. Einige Einschränkungen bleiben, doch Verbesserungen für Autofahrerinnen und Autofahrer stehen an. Das ändert sich ab dem 7. Juni und das ist der weitere Fahrplan.

Die neue Verkehrsphase beginnt am 7. Juni und läuft bis 24. Juni. Wer von Nersingen kommend die Große Kreisstadt Neu-Ulm erreichen möchten, darf zukünftig nach der Autobahn-Anschlussstelle Nersingen zweispurig fahren. Aufgrund von anhaltenden Bauarbeiten jedoch nur mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und einem Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen.

B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen wird ausgebaut

Auf der südlichen Richtungsfahrbahn steht dagegen weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Er wird aufgrund nötiger Bauarbeiten um eine Fahrspur nach rechts verschoben. Schutzplanken und die Straßenausstattung müssten angebracht werden, sagt Lukas Schäfer vom Staatlichen Bauamt.

Ab dem 24. Juni sind auch von Neu-Ulm in Richtung Nersingen beide Fahrstreifen bis zur A7-Anschlussstelle frei. Des Weiteren wird der Streckenabschnitt vom Kreisverkehr am Gewerbegebiet an der A7 bei der Auffahrt Nersingen bis zur Anschlussstelle Breitenhofen ab diesem Zeitpunkt zur Kraftfahrstraße. Das heißt, es dürfen nur noch Fahrzeuge die Straße benutzen, die schneller als 60 km/h fahren können.

Ab den Sommerferien können die zweibahnige Bundesstraße sowie die Autobahnanschlussstelle vollständig befahren werden. Bis dahin gilt also: Wer von der A7 in Richtung Neu-Ulm fahren will, muss weiter den Umweg über den Kreisverkehr bei der Esso-Tankstelle nehmen. (AZ/mase)

