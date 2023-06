Nicht versichert, aber unter Drogen: Polizei stoppt 16-Jährige auf Elektroroller

In Nersingen stoppt die Polizei eine 16-Jährige auf einem Elektroroller. Bei wurden ihr unter anderem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Die Polizei hat am Dienstagabend eine 16-Jährige in Nersingen gestoppt. Die junge Frau war dort mit einem Elektroroller unterwegs. Allerdings soll an ihrem Verkehrsmittel kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sein. Zudem besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand.

Wie die Polizei mitteilt, erfolgte die Kontrolle gegen 21.37 Uhr in der Ulmer Straße. Dabei sollen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden sein. Die 16-Jährige habe eingeräumt, kürzlich Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde daher angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss. (AZ)