Ohne Führerschein, aber unter Drogen: Polizei stoppt 42-jährigen Autofahrer auf A7

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 42-jährigen Autofahrer auf der A7 bei Nersingen kontrolliert. Der Mann soll angegeben haben, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Die Beamten überprüften dies mittels einer internationalen Führerscheinanfrage. Dabei kam heraus, dass der Mann gar nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch stellten sie bei ihm drogentypisches Verhalten fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte eine Beeinflussung mit THC, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Auch wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. (AZ)

