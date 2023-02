Ohne Führerschein, aber unter Drogen: Polizei stoppt Autofahrer

In Nersingen wird ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Erst habe er behauptet, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Doch dann fliegt die Sache auf.

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen 40 Jahre alten Autofahrer in Nersingen stoppt. Der Mann war nach Polizeiangaben ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Drogen am Steuer gesessen.

Demnach soll der 40-Jährige bei der Polizeikontrolle zunächst angegeben haben, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand aber habe ergeben, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem hätten die Beamten noch drogentypische Anzeichen beim ihm festgestellt. Der 40-Jährige habe gegenüber den Polizeibeamten den Konsum von Marihuana und Amphetamin eingeräumt, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin wurde Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.